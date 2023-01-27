ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Европе следует готовиться принимать новую волну приезжих с Украины, заявил верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди.
Эскалация ситуации может спровоцировать очередной виток эмиграции, считает он. Вероятно, многие украинцы рискнут отправиться в Европу, отметил Филиппо Гранди, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Сколько примерно граждан могут покинуть Украину в ближайшее время, верховный комиссар по делам беженцев ООН не уточнил.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что поставки танков Киеву не способствуют мирному урегулированию ситуации, на что рассчитывает организация. При этом ряд стран Европы продолжает направлять Киеву различные виды вооружения.