ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины

Эскалация ситуации может спровоцировать очередной виток эмиграции, считает он. Вероятно, многие украинцы рискнут отправиться в Европу, отметил Филиппо Гранди, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Сколько примерно граждан могут покинуть Украину в ближайшее время, верховный комиссар по делам беженцев ООН не уточнил.