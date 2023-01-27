Власти Татарстана направили на дорожные работы в республике 47,2 млрд рублей

Как пишет издание «KAZANFIRST», на ремонт дорог общего пользования из бюджета направят порядка 17,5 млрд рублей. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской агломерации потребует расходов около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 2 млрд рублей – из бюджета республики. На работы в Набережночелнинской агломерации затратят 1,3 млрд рублей, Нижнекамской – 480 млн рублей.