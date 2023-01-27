Власти Татарстана направили на дорожные работы в республике 47,2 млрд рублей

Правительство Татарстана утвердило программы, касающиеся запланированных дорожных работ на 2023 год. На эти меры в текущем году выделили 47,2 млрд рублей. Нормативный акт уже утвердил премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Как пишет издание «KAZANFIRST», на ремонт дорог общего пользования из бюджета направят порядка 17,5 млрд рублей. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской агломерации потребует расходов около 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 2 млрд рублей – из бюджета республики. На работы в Набережночелнинской агломерации затратят 1,3 млрд рублей, Нижнекамской – 480 млн рублей.
Ремонт автотрасс регионального и межмуниципального значения обойдется в 1,9 млрд рублей. Постройка и восстановление дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к ближайшим селам и к объектам произвoдства и переработки сельхозпродукции будут стоить 802 млн рублей.
Программа развития дорог, реализуемая на основе государственно-частного партнерства, была оценена в 16,6 млрд рублей. Программа по приведению дорог и искусственных конструкций в надлежащий вид в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обойдется в 3,7 млрд рублей.