Политолог Сатановский озвучил имена главных противников России, сбежавших из страны

Сбежавшие после начала спецоперации российские знаменитости часто мелькают в информационном поле, однако самый большой вред исходит не от них. Политолог Евгений Сатановский озвучил имена уехавших людей, от которых может исходить реальная угроза для страны.
По словам эксперта, в российской верхушке можно встретить «бурбонов, болванов и карьеристов». Даже сейчас среди правящих элит преобладают размышления о том, на каких условиях Россия будет договариваться с Западом и Украиной.
Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» признался, что часто слышит подобные высказывания от высокопоставленных лиц, за исключением высшего руководства РФ. Вся эта ситуация напомнила политологу попытку договориться с киллером.
«Кому польза, что сейчас Андрюша Козырев живет в Америке? Что Чубайсы купили дом в Лондоне? Кому польза, что замы его сидят в Швейцарии? Я могу много таких интересных людей называть, которые по миру разъехались, от Израиля до Англии, от Америки до Франции – полно», — перечислил эксперт имена главных противников России.
Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев призвал конфисковать имущество у сбежавших из страны россиян.