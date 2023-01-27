Задержанный хулиган избил полицейского в служебной машине на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего алтайца. Мужчина подозревается в нападении на сотрудника полиции, рассказали в региональном СУ СКР.
Стражи порядка в селе Элекмонар задержали вечером мужчину за нарушение административного законодательства. Его посадили в служебную машину с целью доставить в отделение. В салоне авто дебошир нанес полицейскому удар кулаком в лицо.
Ранее в селе Гыда сотрудник полиции сделал замечание 20-летнему нетрезвому правонарушителю. В ответ хулиган избил стража порядка, сообщило издание URA.RU.