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Задержанный хулиган избил полицейского в служебной машине на Алтае

«Физкульт-привет»
Задержанный хулиган избил полицейского в служебной машине на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего алтайца. Мужчина подозревается в нападении на сотрудника полиции, рассказали в региональном СУ СКР.

Стражи порядка в селе Элекмонар задержали вечером мужчину за нарушение административного законодательства. Его посадили в служебную машину с целью доставить в отделение. В салоне авто дебошир нанес полицейскому удар кулаком в лицо.

Ранее в селе Гыда сотрудник полиции сделал замечание 20-летнему нетрезвому правонарушителю. В ответ хулиган избил стража порядка, сообщило издание URA.RU.
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