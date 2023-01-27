Актриса Мария Куликова рассказала о возрастных изменениях в жизни

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова рассказала о возрастных изменениях в жизни. 45-летняя актриса призналась, что больше не посещает вечеринки.
«Может быть, это какие-то возрастные изменения, может, влияние непростых событий, которые в моей жизни происходили. Я перестала ходить на вечеринки, тусовки, мне хочется домой», — рассказала Куликова «Каравану историй».
Но отказ от вечеринок не делает артистку затворницей. В последнее время она часто посещает различные театральные премьеры, а также очень любит путешествовать. Смотреть новые страны Куликова ездит с подругами либо с сыном и любимым мужчиной.