Глава НОК Украины не исключил бойкота ОИ-2024 в случае допуска России

Международные организации не должны допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах во время проведения СВО, считает Вадим Гутцайт. Об этом глава НОК Украины написал в социальных сетях. Гутцайт допустил, что его соотечественники будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска к участию спортсменов из России и Белоруссии.