Глава НОК Украины не исключил бойкота ОИ-2024 в случае допуска России

Глава Национального комитета Украины допустил бойкот 33-й летней Олимпиады в случае допуска к участию в турнире российских спортсменов.
Международные организации не должны допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах во время проведения СВО, считает Вадим Гутцайт. Об этом глава НОК Украины написал в социальных сетях. Гутцайт допустил, что его соотечественники будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска к участию спортсменов из России и Белоруссии.
«Если нас не услышат, не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — отметил глава НОК Украины.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго призвала допустить сборную России к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.