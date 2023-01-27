Клип SHAMAN «Исповедь» посмотрели более 1 млн раз меньше, чем за сутки

Новый клип певца SHAMAN пользуется популярностью у поклонников. Музыкальное видео к песне «Исповедь» набрало более 1 миллиона просмотров на YouTube меньше, чем за сутки.
Клип появился на канале Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) утром 26 января. За 22 часа видео посмотрели более 1,1 миллиона раз. Благодаря множеству просмотров клип стал номером один на вкладке «В тренде» среди музыкальных видео.
SHAMAN сам написал музыку и слова к песне, а также придумал сценарий клипа. Певец пояснил, что «Исповедь» — это его диалог с богом. По словам артиста, в треке он просит у Всевышнего дать ему сил нести свой крест и не падать.
В клипе Дронов приходит в церковь, где его встречает священнослужитель. В конце видео батюшка берет ножницы и срезает певцу дреды.
Многие поклонники SHAMAN признались, что песня «Исповедь» и клип произвели на них сильное эмоциональное впечатление. Некоторые не смогли сдержать слез при просмотре.