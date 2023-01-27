Путин ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз

Гражданам, которые имеют право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать въездной документ для пересечения границы второго государства. Закон предусматривает, что каждая из сторон сможет отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, если это потребуется в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны.