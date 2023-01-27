Путин ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения, по которому иностранцы с визой РФ или Белоруссии смогут пересекать границы второй страны без дополнительного въездного документа.
Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Режим взаимного признания виз распространится на тех, кто имеет разрешение на временное проживание, приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии, а также вид на жительство.
Гражданам, которые имеют право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать въездной документ для пересечения границы второго государства. Закон предусматривает, что каждая из сторон сможет отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, если это потребуется в целях обеспечения обороноспособности и безопасности страны.