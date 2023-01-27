Черногория запускает космическую программу

На подобный шаг Абазовича вдохновили успехи местных молодых исследователей из организации Montenegro Space Research, которые в конце 2022 года осуществили запуск на высоту 38 километров метеорологического баллона в качестве прототипа будущего спутника «Луч». Тогда, по данным РИА Новости, удалось сделать фотографии и получить данные о состоянии озонового слоя над Черногорией, сообщает Life.