ВСУ перебрасывают силы под Херсон в район Новой Каховки, где нарастает интенсивность боевых действий. Противник демонстрирует готовность форсировать Днепр, сообщила «Русская весна».
О ситуации на передовой военкоры сообщили в пятницу, 27 января. По информации журналистов, ВСУ усиливают группировку войск у фронта, создавая угрозу наступательных действий в районе Новой Каховки.
«Враг начал давить на фронт — в эти дни мощно работает артиллерия ВСУ, бьет по окопам, не жалея снаряды», — рассказала «Русская весна».
Украинские диверсанты также не оставляют попыток приблизиться к берегу, где завязываются «скоротечные бои». Эксперты не исключают, что противник пытается создать видимость подготовки к атаке для отвлечения внимания ВС РФ от других направлений.