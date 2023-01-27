Московский школьник украл у родителей почти 2 млн рублей ради покупки виртуального оружия

Семья в Москве лишилась почти 2 миллионов рублей. Без денег родителей оставил 11-летний школьник, сообщил Telegram-канал Baza.
Ребенок стал заядлым игроком в онлайн-шутер, где можно «прокачивать» своего персонажа. Несколько геймеров предложили мальчику купить виртуальное оружие. Злоумышленники заявили, что расплачиваться школьник должен наличными деньгами.
В течение двух месяцев ребенок забирал сбережения из семейной копилки. В беседе с родителями школьник сознался в хищении, но не смог толком описать, с кем расплачивался за «оружие».