Прокурор просит 12 лет колонии для фигурантов дела о захвате активов убитого Минеева

Тушинский суд Москвы рассмотрел уголовное дело по факту попытки рейдерского захвата активов стоимостью девять миллиардов рублей основателя компаний «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в Подмосковье в 2014 году, сообщает «Коммерсантъ».
Прокурор запросил пятерым фигурантам дела срок лишения свободы от 6 до 12 лет. На скамье подсудимых оказались два адвоката погибшего бизнесмена, бывшая начальница юридической службы Минеева, бывший военнослужащий и водитель.
По данным следствия, обвиняемые переоформили компании Минеева на подконтрольные фирмы, после чего организовали убийство предпринимателя, чтобы скрыть рейдерский захват его активов. Минеев погиб в подмосковном Королеве в 2014 году. Преступники расстреляли жертву.
Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве матери и нападении на сестру в Москве, сообщало РИАМО. Фигурант уголовного дела признал свою вину.