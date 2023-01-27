Прокурор просит 12 лет колонии для фигурантов дела о захвате активов убитого Минеева

По данным следствия, обвиняемые переоформили компании Минеева на подконтрольные фирмы, после чего организовали убийство предпринимателя, чтобы скрыть рейдерский захват его активов. Минеев погиб в подмосковном Королеве в 2014 году. Преступники расстреляли жертву.