Россиянам напомнили об опасности катания со стихийных горок зимой

Некоторые зимние развлечения несут серьезную опасность для здоровья, предупредил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.
Зимой дети и взрослые часто катаются с горок, образовавшихся на склоне. Однако немногие задумываются об опасности кочек и ухаб. Катание на горке может сказаться на здоровье не сразу, а через несколько лет, рассказал Вадим Беловошин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
«Все думают, что если на спуске нет деревьев или столбов, то и опасности тоже нет», — заявил Вадим Беловошин, отметив, что это совершенно не так.
Проверки снежных горок могут стартовать по всей России, пишет газета «Петербургский дневник». Любые подобные конструкции выше 40 сантиметров считаются аттракционом. Для них требуются сертификаты соответствия.