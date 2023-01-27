Россиянам напомнили об опасности катания со стихийных горок зимой

Зимой дети и взрослые часто катаются с горок, образовавшихся на склоне. Однако немногие задумываются об опасности кочек и ухаб. Катание на горке может сказаться на здоровье не сразу, а через несколько лет, рассказал Вадим Беловошин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».