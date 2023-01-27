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Глава Ростеха опроверг возможность «снарядного голода» у ВС РФ

Армия
Глава Ростеха опроверг возможность «снарядного голода» у ВС РФ

Сообщения украинской и западной прессы о якобы разыгравшемся у ВС РФ «снарядном голоде» не имеют ничего общего с реальностью, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В пятницу, 27 января, глава корпорации прокомментировал РИА Новости сообщения прессы и рассказал, что российский военно-промышленный комплекс с начала спецоперации наращивал темпы производства боеприпасов.

«Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда», — подчеркнул собеседник агентства.

Чемезов также отметил, что расход боеприпасов всех типов действительно является высоким, но не обгоняет темпов их производства.
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