Эксперт Роскачества Буняева предупредила о несочетаемости некоторых продуктов с вином

Вино сочетается далеко не со всеми продуктами, поэтому важно правильно подбирать блюда, чтобы сохранить вкус напитка, предупредила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Брокколи, брюссельская капуста и чеснок хуже всего подходят для застолья с вином. Если нарушить это правило, то можно почувствовать привкус земли и ореховые оттенки, передает РИА Новости.
«Вино — это отдельная культура и эмоции. Подбирать вино к блюду следует исходя из метода приготовления, используемых соусов и приправ, а также предпочтений», — заключила Буняева.
Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) ранее назвали напитки, употребление которых может серьезно навредить сердечно-сосудистой системе и привести к сахарному диабету. Речь идет о сладких напитках с фруктозой, сообщает «Ридус».