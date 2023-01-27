Полицейские в подмосковных Люберцах задержали бывалого грабителя

Преступник предложил дамам свою помощь в приобретении крепких напитков и в доказательство, что он не замышляет ничего дурного, «помощник» оставил одной дам телефон с прошлого грабежа. Вторая гражданка пошла вместе с мужчиной для покупки алкоголя и была ограблена.