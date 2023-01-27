Полицейские в подмосковных Люберцах задержали бывалого грабителя

Работники уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» задержали 31-летнего жителя Владимирской области, имеющего несколько судимостей. Его подозревают в совершении сразу двух ограблений.
Известно, что грабитель ожидал первую жертву на мосту возле Инициативной улицы в Люберцах, пишет издание «Вести Подмосковья». Тут он силой отнял у 20-летней девушки мобильный телефон. А поздним вечером того же дня фигурант использовал телефон для усыпления бдительности двух нетрезвых женщин, искавших очередную порцию спиртного.
Преступник предложил дамам свою помощь в приобретении крепких напитков и в доказательство, что он не замышляет ничего дурного, «помощник» оставил одной дам телефон с прошлого грабежа. Вторая гражданка пошла вместе с мужчиной для покупки алкоголя и была ограблена.
Правоохранители быстро определили личность подозреваемого и взяли его по месту временного проживания в Раменском. На преступника завели два уголовных дела, и он был отправлен в СИЗО.