Телеканал Fox продлил «Симпсонов» и «Гриффинов» еще на два сезона

У «Симпсонов» выйдут рекордные 35 и 36 сезоны, у «Гриффинов» — 22 и 23 сезоны, а у «Закусочной Боба» — 14 и 15 сезоны. Президент Fox Entertainment Майкл Торн отметил, что «Симпсоны» радуют зрителей уже три десятилетия, «Гриффины» — более 20 лет, а «Закусочная Боба» выходит на экраны десять лет, сообщает Variety.