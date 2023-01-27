Телеканал Fox продлил «Симпсонов» и «Гриффинов» еще на два сезона

Телеканал Fox принял решение продлить мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» еще на два сезона. Новые эпизоды будут выходить с 2024 по 2025 год.
У «Симпсонов» выйдут рекордные 35 и 36 сезоны, у «Гриффинов» — 22 и 23 сезоны, а у «Закусочной Боба» — 14 и 15 сезоны. Президент Fox Entertainment Майкл Торн отметил, что «Симпсоны» радуют зрителей уже три десятилетия, «Гриффины» — более 20 лет, а «Закусочная Боба» выходит на экраны десять лет, сообщает Variety.
Мультипликационный сериал «Симпсоны» в жанре ситуационной комедии имеет множество поклонников по всему миру. Проект создал карикатурист Мэтт Грейнинг. Он выходит на экраны с 1989 года.