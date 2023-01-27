В Красноярске спасли 17-летнего юношу после падения с моста

В Красноярске 17-летний подросток упал в воду с Коммунального моста. Юноше оказали помощь специалисты. Об этом сообщили в краевой службе спасения.
Инцидент произошел в районе Абаканской протоки. Прибывшие на вызов сотрудники отряда эвакуировали молодого человека на берег. Впоследствии его передали врачам, обошлось без травм.
Известно, что несовершеннолетний состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Подмосковье спасатели помогли мужчине, который упал с пешеходного участка моста в реку. Пострадавшего госпитализировали, передает РИАМО.