Получившим обморожение вахтовикам сделают пластические операции в Хабаровском крае

Напомним, что пострадавшие в компании своей коллеги добирались самостоятельно до базы. На улице стоял 50-градусный мороз. Во время снегопада рабочие заблудились. Мужчин удалось спасти, женщина скончалась. Между тем вахтовики знали о грядущем ухудшении погодных условий.