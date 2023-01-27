Получившим обморожение вахтовикам сделают пластические операции в Хабаровском крае

В Хабаровском крае двое вахтовиков получили сильное обморожение. Госпитализированным пациентам предстоят пластические операции.
В региональном минздраве отметили, что пока пострадавшим проводится антибактериальная терапия. Затем хирурги удалят им поврежденные ткани, после чего будут сделаны пластические операции.
Напомним, что пострадавшие в компании своей коллеги добирались самостоятельно до базы. На улице стоял 50-градусный мороз. Во время снегопада рабочие заблудились. Мужчин удалось спасти, женщина скончалась. Между тем вахтовики знали о грядущем ухудшении погодных условий.
В январе якутские медики зафиксировали увеличение числа поступивших с обморожением граждан. Несколько недель назад в регионе ударил 50-градусный мороз, сообщило издание РИАМО.