РИА Новости: оказанием военной помощи Украине Запад попал в собственную ловушку

Страны НАТО поэтапно наращивают номенклатуру и объемы военной помощи киевскому режиму, однако при этом коллективный Запад попал в собственную ловушку. Об этом сообщила аналитик Ирина Алкснис.
Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис указала на главный просчет Запада при оказании военной помощи Украине, отметив надежды недругов России на поэтапное истощение нашей страны в ходе спецоперации по защите Донбасса. Стратеги НАТО в какой-то момент сами поверили в возможность военного поражения ВС РФ и теперь расплачиваются за столь неадекватную оценку, отметила журналист.
«Запад поставил все — и теперь имеет дело с последствиями своего решения», — подчеркнула автор публикации.
Теперь в топке острого украинского кризиса сгорают вооружения Североатлантического альянса, а содержание киевского режима стало серьезной проблемой Запада, как и ухудшение социально-экономического положения большинства европейских стран, резюмировала Алкснис.