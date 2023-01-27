РИА Новости: оказанием военной помощи Украине Запад попал в собственную ловушку

Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис указала на главный просчет Запада при оказании военной помощи Украине, отметив надежды недругов России на поэтапное истощение нашей страны в ходе спецоперации по защите Донбасса. Стратеги НАТО в какой-то момент сами поверили в возможность военного поражения ВС РФ и теперь расплачиваются за столь неадекватную оценку, отметила журналист.