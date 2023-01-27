Объем жилищного строительства в России вырос на 11% за прошлый год

Российские строители вывели на рынок 102,7 млн квадратных метров жилья за 2022 год. Это на 11% больше, чем в 2021-м, и в целом показатель является рекордным за историю наблюдений, сообщил Росстат.
Прошедший год стал продуктивным для строительного сектора. Положительная динамика зафиксирована не только в отношении многоквартирных домов, но и в сегменте индивидуального жилья, который вырос на 16,5%.
Эксперты предполагают, что в дальнейшем темпы строительства замедлятся, так как спрос будет постепенно уменьшаться. Отрицательная динамика прироста средств на эскроу-счетах наблюдалась уже в четвертом квартале прошлого года.