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Украинский посол потребовал запретить отцу Джоковича посещать Australian Open

Спорт
Украинский посол потребовал запретить отцу Джоковича посещать Australian Open

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов Открытого чемпионата Австралии применить санкции к отцу серба Новака Джоковича.

Василий Мирошниченко хочет, чтоб отцу экс-первой ракетки мира Новаку Джоковичу, поддержавшему русских на Australian Open, запретили посещать матчи турнира. Об этом посол Украины в Австралии рассказал в интервью ABC.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», — заявил Мирошниченко.

Срджана Джоковича заметили в компании болельщика из РФ после четвертьфинального матча с олимпийским чемпионом Токио в смешанном парном разряде Андреем Рублевым. Отец серба сфотографировался с фанатом, на футболке которого было написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z».
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