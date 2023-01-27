Украинский посол потребовал запретить отцу Джоковича посещать Australian Open

Срджана Джоковича заметили в компании болельщика из РФ после четвертьфинального матча с олимпийским чемпионом Токио в смешанном парном разряде Андреем Рублевым. Отец серба сфотографировался с фанатом, на футболке которого было написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z».