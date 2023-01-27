Участок трассы в Кузбассе перекрыли из-за аварии с участием восьми машин

Сотрудники ГИБДД вынуждены были перекрыть дорогу от Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова до 50-го километра (3-й участок автомагистрали до развязки на Панфилово). В результате аварии никто не пострадал. Пробок на трассе не наблюдается.