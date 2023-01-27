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Участок трассы в Кузбассе перекрыли из-за аварии с участием восьми машин

Происшествия
Участок трассы в Кузбассе перекрыли из-за аварии с участием восьми машин

Сразу восемь автомобилей попали в ДТП в Кузбассе. Массовая авария произошла в районе Ленинска-Кузнецкого на 61-м километре трассы Кемерово — Новокузнецк, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники ГИБДД вынуждены были перекрыть дорогу от Ленинска-Кузнецкого в сторону Кемерова до 50-го километра (3-й участок автомагистрали до развязки на Панфилово). В результате аварии никто не пострадал. Пробок на трассе не наблюдается.

Причиной происшествия могла стать непогода. Синоптики ранее объявили в регионе штормовое предупреждение из-за снегопадов и риска заносов на дорогах.
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