В Сети появилось видео мощной вспышки над Мурманской областью

Мощная вспышка в небе привела в восторг жителей Мурманской области. Уникальное природное явление удалось запечатлеть на видео.
Сообщается, что небо полыхало на 45 км автодороги «Лотта». Причиной тому стало северное сияние. Оно попало в объектив северянина, поделившегося завораживающими кадрами в Сети.
«Волшебно и восхитительно красиво!» — восклицает комментатор на странице местного фотографа в соцсети «ВКонтакте».
Видео из российского региона набирает популярность в интернете. Уникальные кадры насчитывают уже более 22 тыс. просмотров.
Издание «Ридус» ранее привело 50 фотофактов об атомном ледоколе «Урал». Судно может проламывать трехметровый лед в океане и проходить по устьям полярных рек.