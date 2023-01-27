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В Сети появилось видео мощной вспышки над Мурманской областью

Общество
В Сети появилось видео мощной вспышки над Мурманской областью

Мощная вспышка в небе привела в восторг жителей Мурманской области. Уникальное природное явление удалось запечатлеть на видео.

Сообщается, что небо полыхало на 45 км автодороги «Лотта». Причиной тому стало северное сияние. Оно попало в объектив северянина, поделившегося завораживающими кадрами в Сети.

«Волшебно и восхитительно красиво!» — восклицает комментатор на странице местного фотографа в соцсети «ВКонтакте».

Видео из российского региона набирает популярность в интернете. Уникальные кадры насчитывают уже более 22 тыс. просмотров.

Издание «Ридус» ранее привело 50 фотофактов об атомном ледоколе «Урал». Судно может проламывать трехметровый лед в океане и проходить по устьям полярных рек.
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