Эксперт Молчанов: ФРГ лишилась шанса восстановить связи с РФ из-за танков для Украины

Решением поставить танки Leopard 2 на Украину канцлер Германии Олаф Шольц разрушил возможность восстановления экономических отношений с Россией в будущем. Об этом заявил директор института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Кроме того, Шольц существенно испортил себе политическую карьеру, поскольку большинство граждан ФРГ не поддерживает передачу ВСУ тяжелой бронетехники. Больше он не переизберется, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
По словам Молчанова, отправка танков на Украину также станет имиджевым проигрышем Германии в историческом контексте, учтивая пацифистскую политику ФРГ после Второй мировой войны.