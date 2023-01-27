Мужчина в пылу ссоры сжег дом с тремя людьми в Рубцовске

Смертельный пожар произошел вечером в Рубцовске. Согласно неофициальной версии, причиной возгорания мог стать поджог.
Местные жители утверждают, что родственник погибших облил дом бензином на фоне ссоры. В результате пожара трое взрослых якобы задохнулись. Из полыхающего дома успели выбежать две девочки, сообщило издание «Толк».
В Нижегородской области ранее загорелся жилой дом. В помещении в тот момент находились трое детей. Пожар устроил мужчина, чтобы отомстить своей бывшей супруге за прекращение отношений, сообщило издание A42.RU.