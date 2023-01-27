Игравший в «Блэйде» Стивен Дорфф назвал мусором ленты Marvel и другие фильмы по комиксам

Звезда «Блэйда» Стивен Дорфф жестко раскритиковал фильмы Marvel Studios и другие кинокартины, снятые по комиксам. Актер назвал такие ленты мусором.
По мнению Дорффа, среди экранизаций комиксов мало приличных проектов. Артист считает исключением «Блэйда» Стивена Норрингтона, в котором он снимался, а также «Бэтмена» Тима Бертона и «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.
«Но весь этот остальной мусор просто смущает, понимаете, что я имею в виду?» — заявил Дорфф в интервью The Daily Beast.
Актер отметил, что студии зарабатывают кучу денег на кинокартинах по комиксам, но фильмы получаются «отстойными». Например, никто не вспомнит «Черного Адама» в конце дня после просмотра, считает артист.
Дорфф также посмеялся над Marvel, которые не могут найти режиссера для новой экранизации «Блэйда». Над любым, кто пойдет в этот проект, будут смеяться, потому что фильм Норрингтона уже стал лучшим, резюмировал актер.