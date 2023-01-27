Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В бундестаге отвергли возможность предоставления Украине боевых самолетов

Армия
В бундестаге отвергли возможность предоставления Украине боевых самолетов

Власти ФРГ не собираются даже изучать возможность предоставления Украине истребителей и других боевых самолетов. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Немецкий законодатель Мари-Агнес Штрак-Циммерманн представляет правящую партию СвДП. Она отметила, что Германия осознает невозможность создания бесполетной зоны над Украиной

«Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории», — подчеркнула политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки западных истребителей и другой тяжелой техники, после решения ряда стран НАТО предоставить Киеву свои танки.
военная помощь западные истребители фрг Украина бундестаг
Военкоры ФАН
Лучшие в аду