В бундестаге отвергли возможность предоставления Украине боевых самолетов

Власти ФРГ не собираются даже изучать возможность предоставления Украине истребителей и других боевых самолетов. Об этом заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Немецкий законодатель Мари-Агнес Штрак-Циммерманн представляет правящую партию СвДП. Она отметила, что Германия осознает невозможность создания бесполетной зоны над Украиной
«Я не вижу немецких боевых самолетов в украинском небе. Тогда придется бомбить позиции на российской территории», — подчеркнула политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки западных истребителей и другой тяжелой техники, после решения ряда стран НАТО предоставить Киеву свои танки.