Туристка из России заявила о бессмысленности отдыха в люксовых отелях Египта

Российская туристка посетила египетскую Хургаду и поделилась своими впечатлениями от поездки в Сети.
«Отвратительная еда» — главный минус всех отелей Египта, рассказала женщина. Россиянка отдыхает в этой стране уже девять лет. Однако ей так и не удалось найти отель, где качество еды можно было сопоставить с гостиницами Египта.
«Мне кажется, что переплачивать за люксовые отели тут нет смысла. Даже в самых роскошных «пятерках» всегда проблема с нормальным питанием», — рассказала россиянка в интервью порталу «Тонкости туризма».
По мнению путешественницы, Египет — это не та страна, где можно вкусно и полезно питаться. Среди плюсов путешествия женщина назвала наличие теплого моря и приемлемые цены на товары.
Египет остается одним из самых востребованных направлений для отдыха среди россиян. Стоимость авиабилетов туда постоянно меняется. Однако у путешественников есть все шансы купить их с приятной скидкой, пишет «Ридус».