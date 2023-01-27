Амурские морозы испугали браконьеров

В управлении по охране животного мира Амурской области заметили взаимосвязь между морозами и активностью нарушителей.
Как отметили в ведомстве, и от аномальных морозов иногда бывает польза. Дело в том, что из-за крайне некомфортных погодных условий в регионе резко снизилось число правонарушений со стороны местных браконьеров, сообщает AmurInfo.
Так, в январе инспекторы амурского охотнадзора зафиксировали всего восемь нарушений. В Серышевском и Октябрьском районах у браконьеров были изъяты пять фазанов и три единицы оружия.