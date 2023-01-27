Шаурма, Скунс и Пиковая дама: перечислены герои нового сезона шоу «Маска»

Четвертый сезон шоу «Маска» стартует на телеканале НТВ 12 февраля. Создатели загадочного проекта приоткрыли завесу тайны и перечислили всех персонажей, которые выйдут на сцену в этом году.
В новом сезоне зрители будут угадывать личности, скрывающиеся под масками Лисенка, Скорпиона, Скунса, Ворона, Мамонтенка, Гусеницы, Шаурмы, Пуделя, Мандрила, Хомяка, Пиковой дамы, Горностая, Феникса и Дикобраза.
Членами жюри в этом году станут Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия и Тимур Родригез. Имя еще одного судьи держится в секрете до последнего. Ведущим проекта останется бессменный Вячеслав Макаров, сообщает Teleprogramma.pro.