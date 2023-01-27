Почему Анналена Бербок призналась, что Германия воюет с Россией, обсудят в «Патриоте»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что ФРГ вместе со странами Запада воюют с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию ФРГ по поводу участия в конфликте на Украине, а президент Хорватии Зоран Миланович напомнил, что Германия уже воевала с Россией и это закончилось плохо.
«Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад. Ну а мы ни с кем не воюем. И я не знаю, как танки помогут Украине. Может, они помогут, а может, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», - заявил Зоран Миланович.
Почему Анналена Бербок призналась, что Германия воюет с Россией? Ранее в МИД ФРГ заявили, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта – что изменилось? Кто еще воюет с Россией? Борис Джонсон назвал Нормандский процесс имитацией и призвал разрушить сухопутный мост в Крым? Как оценивать слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о смягчении санкций в обмен на вывод войск России с Украины и «возвращения территорий»? Минфин США объявил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» «транснациональной криминальной организацией», России не пора ли объявить террористической организацией Пентагон? Трамп предрек начало ядерного конфликта из-за передачи танков Leopard 2 и Abrams Украине – он что-то знает? В Нидерландах генпрокурор сегодня внесет консультативное заключение по делу о скифском золоте – вернут? В Освенциме пройдут памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» - без русских?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Николай Маратович Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ.
Брифинг Николая Межевича состоится 27 января, в пятницу, в 10:00.
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