Почему Анналена Бербок призналась, что Германия воюет с Россией, обсудят в «Патриоте»

«Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад. Ну а мы ни с кем не воюем. И я не знаю, как танки помогут Украине. Может, они помогут, а может, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», - заявил Зоран Миланович.