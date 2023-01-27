Нерешенные властями проблемы Петербурга обсудят в медиацентре «Патриот»

В социальных сетях и в письмах в редакции медиагруппы «Патриот» петербуржцы жалуются на годами не решаемые проблемы Санкт-Петербурга. Среди проблем, вызывающих наибольшую озабоченность у горожан:
- полный провал транспортной реформы, включая позорный для второй столицы страны застой в метро;
- бешеный рост тарифов ЖКХ, опережающий не только инфляцию, но и все регионы страны, отдельно горожан возмущает бесконтрольный рост счетов на отопление и сомнительная передача общей платежки в частные руки;
- атаки на жилые дома петербуржцев, поддержанные властями, которые называют эти атаки законом №444-59 «О комплексном развитии территорий»;
- абсурдные планировки платных парковок по всему городу, с запретительными тарифами и штрафами, с учетом неработающего толком общественного транспорта;
- шокирующие проблемы в поликлиниках и больницах – невозможно записаться на прием к врачу, бюджетные стоматологии отказывают по ОМС и требуют плату, некоторые больницы годами не имеют транспортного обеспечения, как больница на Чугунной улице;
- провал мусорной реформы;
- в детских садах и школах огромные очереди, хотя власти отчитались перед президентом, что проблема решена.
В пятницу, 27 января, в 14:00 в эфире медиацентра «Патриот» вместе с горожанами мы обсудим эти проблемы и возможные пути их решения. Гостями эфира станут:
- Павел Евгеньевич Швец, председатель регионального отделения Партии роста в Санкт-Петербурге. Депутат МО №72 шестого созыва, глава совета;
- Кристина Кузьмина, актриса;
- Алла Бредец, руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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