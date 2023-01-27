Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с расстояния до 250 метров

Экипаж российского танка нанес удар по позициям противника с близкого расстояния на одном из участков фронта спецоперации на Украине. Бойцы устроили «наглую» атаку, когда до рубежа ВСУ оставалось не более 250 метров.
Командир с позывным «Морячок» отметил, что украинских солдат в окопе помог вычислить беспилотник. Выяснилось, что на позиции находится от четырех до шести единиц личного состава, вооруженных крупнокалиберным пулеметом. Российская пехота не могла вступить в бой, и была запрошена помощь «коробочки». Танкисты отработали по цели, после чего место удара обследовали с дрона.
«Это будет путь для продвижения войск. В принципе, уже задача решена, противник по-любому не ожидал от нас таких действий наглых, до противника всего 200-250 метров», — передает РИА Новости слова военнослужащего.
«Морячок» заявил, что некоторую часть пути танкисты минуют пешим ходом. После этого, по его словам, бойцы приступают к «боевому» движению, закрывают люки и готовятся к столкновению с противником.