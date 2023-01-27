Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с расстояния до 250 метров

Командир с позывным «Морячок» отметил, что украинских солдат в окопе помог вычислить беспилотник. Выяснилось, что на позиции находится от четырех до шести единиц личного состава, вооруженных крупнокалиберным пулеметом. Российская пехота не могла вступить в бой, и была запрошена помощь «коробочки». Танкисты отработали по цели, после чего место удара обследовали с дрона.