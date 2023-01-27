Брутян рассказала, что Прилучный осыпает ее цветами почти каждый день

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась подарками от мужа. Девушка почти каждый день получает от любимого пышные букеты цветов.
Причину такого особенного внимания она раскрыла в своих соцсетях. Как оказалось, однажды актриса во время съемок заявила, что очень любит свежие цветы. Прилучный запомнил этот момент и с тех пор взял за привычку дарить жене красивые букеты.
«Я и подумать не могла, что Паша запомнит эту фразу», — поделилась артистка с подписчиками в соцсетях.
Брутян считает, что такие знаки внимания свидетельствуют о глубоких чувствах. Поклонники звездной пары согласились с таким мнение и назвали Прилучного настоящим романтиком.