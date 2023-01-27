Байден отшутился по поводу своих проблем с речью и тут же допустил оговорку

После этого Байден обратился к члену палаты представителей от местного избирательного округа Дону Бейеру, назвав его «конгрессменом Дагом». Глава государства поблагодарил его в организации мероприятия, так и не заметив оговорку. Однако никакого Дага среди зрителей не было, поэтому Байден с глупым видом стоял на сцене и выискивал «своего» конгрессмена.