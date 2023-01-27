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Байден отшутился по поводу своих проблем с речью и тут же допустил оговорку

Политика
Байден отшутился по поводу своих проблем с речью и тут же допустил оговорку

Президент США Джо Байден решил пошутить о своих частых оговорках. Однако он тут же оконфузился, трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии, сообщил телеканал Fox News.

Очередной стенд-ап «лидер демократического мира» выдал во время выступления в Спрингфилде. Он предложил зрителям присесть и вспомнил, как однажды пригласил гостей занять сидячие места в зале без стульев.

«Говорили, что Байден действительно глуп и не знает об этом», — пошутил президент.

После этого Байден обратился к члену палаты представителей от местного избирательного округа Дону Бейеру, назвав его «конгрессменом Дагом». Глава государства поблагодарил его в организации мероприятия, так и не заметив оговорку. Однако никакого Дага среди зрителей не было, поэтому Байден с глупым видом стоял на сцене и выискивал «своего» конгрессмена.
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