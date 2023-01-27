Машина вспыхнула огнем в тоннеле на северо-западе Москвы

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале. Движение по курсу ТТК в тоннеле было временно остановлено.
На месте происшествия работают представители экстренных служб и дорожная полиция. Автомобилистам советуют прибегнуть к альтернативным маршрутам движения.
Информации о пострадавших не приводилось. Детали и обстоятельства пожара в машине предстоит установить специалистам.
Вечером четверга в московском районе Хорошево-Мневники бетономешалка въехала в жилой дом. Жители двора, где случилось ДТП, также регулярно жалуются на «вибрации» стен из-за постоянных строек.