Дошкольник погиб в автокатастрофе в Приморском крае

Пятилетний ребенок погиб и четыре человека получили серьезные травмы в результате столкновения авто на трассе Раздольное – Хасан в Приморье. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.
По версии правоохранителей, погибший и пострадавшие находились в иномарке Honda Odyssey, водитель которой попал в аварию при попытке пойти на обгон. Удар оказался такой силы, что Honda вылетела на встречную полосу движения, где машину сбил грузовик. После этого иномарка столкнулась с леерным ограждением.
«Травмы, не совместимые с жизнью, получил пятилетний пассажир Honda Odyssey. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве за водителем», — заявили в УМВД.
В результате аварии в больницу попали водитель Honda, его жена и две дочки возрастом десять и 13 лет. По факту автокатастрофы проводится проверка, обстоятельства и детали произошедшего выясняет полиция.