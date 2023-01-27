Дошкольник погиб в автокатастрофе в Приморском крае

По версии правоохранителей, погибший и пострадавшие находились в иномарке Honda Odyssey, водитель которой попал в аварию при попытке пойти на обгон. Удар оказался такой силы, что Honda вылетела на встречную полосу движения, где машину сбил грузовик. После этого иномарка столкнулась с леерным ограждением.