Клишас констатировал «позорный провал» попыток Европы «легализовать украденное» у России

Старания Евросоюза узаконить использование заблокированных счетов РФ в пользу Киева «позорно провалены». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что «бедным "европейским юристам"» не удалось отыскать «четких юридических оснований» для ареста активов Москвы. Однако, по словам Клишаса, российские счета в ЕС и без этого безосновательно арестовали.
«Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал Клишас.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что юридическая служба Совета Евросоюза объявила о законности временного использования 33,8 млрд евро активов Центробанка России. Эти средства планируют направить на восстановление Украины.