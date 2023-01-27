Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Клишас констатировал «позорный провал» попыток Европы «легализовать украденное» у России

Политика
Клишас констатировал «позорный провал» попыток Европы «легализовать украденное» у России

Старания Евросоюза узаконить использование заблокированных счетов РФ в пользу Киева «позорно провалены». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что «бедным "европейским юристам"» не удалось отыскать «четких юридических оснований» для ареста активов Москвы. Однако, по словам Клишаса, российские счета в ЕС и без этого безосновательно арестовали.

«Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал Клишас.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что юридическая служба Совета Евросоюза объявила о законности временного использования 33,8 млрд евро активов Центробанка России. Эти средства планируют направить на восстановление Украины.
клишас совет федерации россии россия заморозка активов рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду