Экс-председатель Конституционного суда Тывы пошел под суд за присвоение бюджетных денег

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая и его подчиненных, сообщили в Telegram-канале СК РФ. Экс-чиновники проходят по трем статьям – присвоение и пособничество в нем, а также использование заведомо подложного документа.
Помимо Саая, перед судом также предстали Монге-Байыр Ондар, Эдуард Чикашов и Сырги Ондар. Следствие выяснило, что с 2014 по 2016 года экс-председатель республиканского Конституционного суда присвоил сумму свыше 1,4 млн рублей, выделенную из казны Тывы на проведение конференции. В этом, по версии правоохранителей, бывшему чиновнику помогли его подчиненные. Помимо этого, Саая также обеспечил составление фигурантами поддельных бумаг о трате финансовых средств на мероприятие.
Имущество обвиняемых суммой в 2 млн рублей было арестовано. В пятницу, 27 января состоится первое судебное заседание по уголовному делу.