Экс-председатель Конституционного суда Тывы пошел под суд за присвоение бюджетных денег

Помимо Саая, перед судом также предстали Монге-Байыр Ондар, Эдуард Чикашов и Сырги Ондар. Следствие выяснило, что с 2014 по 2016 года экс-председатель республиканского Конституционного суда присвоил сумму свыше 1,4 млн рублей, выделенную из казны Тывы на проведение конференции. В этом, по версии правоохранителей, бывшему чиновнику помогли его подчиненные. Помимо этого, Саая также обеспечил составление фигурантами поддельных бумаг о трате финансовых средств на мероприятие.