Бабушка погибших в Приамурье подростков умерла в больнице от ожогов

Врачи не смогли спасти женщину, получившую ожоги во время пожара в селе Павловка Белогорского округа Приамурья. Об этом передает РИА Новости.
Частный жилой дом загорелся ночью 21 января. В этот момент внутри находились 14-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые воспитывались бабушкой. Пожилая женщина пыталась спасти детей, но не успела. Ее госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени, после чего она скончалась.
По словам племянницы погибшей женщины, у нее были сожжены все дыхательные пути. Пациентка пролежала в реанимации четыре дня, потом ее сердце не выдержало.
Дедушка тоже пытался спасти детей. В тот роковой день он спал на летней кухне, чтобы следить за печью.