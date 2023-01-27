Бабушка погибших в Приамурье подростков умерла в больнице от ожогов

Частный жилой дом загорелся ночью 21 января. В этот момент внутри находились 14-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые воспитывались бабушкой. Пожилая женщина пыталась спасти детей, но не успела. Ее госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени, после чего она скончалась.