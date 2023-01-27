Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи достиг 69,5 рубля

Курс доллара к рублю на старте торгов Московской биржи утром 27 января увеличился на 20,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов. Сейчас он составляет 69,495 рубля.
Европейская валюта не торговалась. А курс китайского юаня укрепился на 1,2 копейки, составив 10,291 рубля, о чем свидетельствуют результаты Мосбиржи.
Днем ранее Центробанк представил официальный курс рубля относительно доллара, евро и юаня. В сообщении регулятора говорится, что все три иностранные валюты выросли относительно российской денежной единицы.