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Пушилин допустил кардинальное изменение расклада сил при взятии Угледара

Армия
Пушилин допустил кардинальное изменение расклада сил при взятии Угледара

Потенциальное взятие под контроль города Угледара Донецкой Народной Республики способно кардинально поменять расклад сил на фронте. Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что освобождение Угледара решило бы многие задачи специальной военной операции. В частности, взятие города под контроль обеспечит войскам выход на красноармейское и кураховское направления, передает РИА Новости.

«А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте», — добавил Пушилин.

Ранее издание Newsweek писало о серьезной угрозе для украинской армии из-за поставок американских танков M1 Abrams. Проблема заключается в расходе топлива бронемашинами.
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