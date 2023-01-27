Читатели DM назвали Зеленского сумасшедшим после требования предоставить Украине самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО предоставить государству боевые самолеты. Читатели британского издания The Daily Mail высказали мнение об этом.
Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время беседы он призвал разблокировать поставки ракет большой дальности и истребителей на Украину.
Читатели издания усомнились, что Зеленский психически здоров. По их мнению, Западу необходимо перестать слушать его требования, пока не началась третья мировая война.
«Он (Зеленский) поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума», — написали пользователи.
«Где заканчивается это дай мне, дай мне, дай мне? — задался вопросом один из читателей.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался об украинском конфликте. Он выразил уверенность, что смог бы урегулировать кризис за 24 часа.