Мария Погребняк объяснила причины неудач Ольги Бузовой в личной жизни

Мария Погребняк уже долгое время дружит с Ольгой Бузовой. Почему звезде «Дома-2» не везет в личной жизни, продюсер рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».
По мнению Марии, сейчас сложно найти мужчину, способного ценить и оберегать свою женщину. Он должен помогать ей в реализации творчества, в бизнесе, быть для нее другом и наставником.
«У нас очень много единоличников и самоуверенных мужчин, которые считают: "Вот ты такая красивая, я на тебя обратил внимание, давай ты сейчас будешь петь и танцевать под мою дудку"», — отметила Погребняк.
Такая схема не работает в отношении Ольги Бузовой. Погребняк отметила, что артистка смогла себя реализовать и стать успешной. И пока на ее пути не встретился достойный партнер.
Сама Ольга Бузова не перестает верить, что скоро найдет свою любовь. В конце прошлого года ведущую не покидало ощущение предстоящего замужества. Но пока она не нашла потенциального жениха.