Рыболовное судно загорелось в городе Находка

Пожар произошел на рыболовном судне у причала рыбодобывающей компании в Находке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. По данным ведомства, сигнал пожарной тревоги поступил в 08:06 (01:06 мск). Приехавшие на место происшествия спасатели установили что возле причала на улице Макарова полыхают каюты и главная палуба судна на площади около 45 квадратных метров.
Экипаж попробовал ликвидировать возгорание самостоятельно до прибытия пожарных, но безуспешно. Усилиями 16 сотрудников МЧС с четырьмя единицами спецтехники огонь был потушен. Причины пожара пока не установлены.