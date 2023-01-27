Рыболовное судно загорелось в городе Находка

Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. По данным ведомства, сигнал пожарной тревоги поступил в 08:06 (01:06 мск). Приехавшие на место происшествия спасатели установили что возле причала на улице Макарова полыхают каюты и главная палуба судна на площади около 45 квадратных метров.