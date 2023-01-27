Трамп заявил о способности урегулировать украинский конфликт за сутки

Добиться мирного урегулирования украинского конфликта можно за 24 часа. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Политик уверен, что он смог бы добиться завершения кризиса, если бы занимал пост главы государства. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Даже сейчас, если бы я был президентом (США), то смог бы договориться о конце этого ужасного конфликта… в течение 24 часов», — заявил экс-хозяин Белого дома.
Ранее Трамп неоднократно критиковал действия президента США Джо Байдена. Его решения, в частности, передача Киеву танков, могут привести к мировой войне, уверен республиканец.