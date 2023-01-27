Синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Днем, 27 января, в Москве ожидается от минус двух до нуля градусов. Ночью столбики термометров покажут до минус шести градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от минус пяти до нуля.
По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается небольшой снег и гололедица. Скорость ветра составит около девяти метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности будет сохраняться в Москве и области до 21:00 28 января.
Школьников Магаданской области перевели на дистанционное обучение из-за метели. Администрация поселка Омсукчан предупредила об ураганном ветре с порывами до 34 метров в секунду.