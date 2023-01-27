Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

Общество
Синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной гололедицы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем, 27 января, в Москве ожидается от минус двух до нуля градусов. Ночью столбики термометров покажут до минус шести градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от минус пяти до нуля.

По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается небольшой снег и гололедица. Скорость ветра составит около девяти метров в секунду. «Желтый» уровень погодной опасности будет сохраняться в Москве и области до 21:00 28 января.

Школьников Магаданской области перевели на дистанционное обучение из-за метели. Администрация поселка Омсукчан предупредила об ураганном ветре с порывами до 34 метров в секунду.
желтый уровень погодной опасности прогноз москва
Военкоры ФАН
Лучшие в аду