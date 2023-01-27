Баня вспыхнула в Майкопе на площади 350 «квадратов»

Здание бани загорелось ночью в городе Майкоп. Сигнал пожарной тревоги поступил в 03:41 минуту. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что баня полыхает по всей площади здания, которая составляет 350 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара 1 БИС. Для оперативной работы были созданы два боевых участка.
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Адыгея полковник Станислав Илющенко лично контролировал ход тушения пожара. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 28 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Благодаря слаженным действиям спасателей распространения огня на другие здания удалось избежать.