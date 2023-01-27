Сервисы Robokassa и Prodamus перестали принимать платежи из-за границы

Российские платежные сервисы Robokassa и Prodamus с 2023 года перестали принимать иностранные карты. Об этом передает газета «Известия».
Компании Visa и Mastercard в марте прошлого года ограничили возможность использования карт, выпущенных российскими банками, за рубежом. А карты зарубежных банков перестали работать в РФ. Тогда услуги по приему платежей из-за границы в России начали предлагать сервисы Prodamus, Robokassa и PayBox.
Согласно информации газеты, Robokassa с 2023 года перестала принимать платежи по иностранным картам Visa. Вместе с этим сервис больше не обрабатывает операции из США.
Prodamus предоставлял услуги с десятипроцентной комиссии. Однако около недели назад доллоровые операции прекратили проходить по инициативе партнерского банка.
За последний год в России увеличился уровень наличных в обращении. Рост составил 2,3 трлн рублей.