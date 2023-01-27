Сервисы Robokassa и Prodamus перестали принимать платежи из-за границы

Компании Visa и Mastercard в марте прошлого года ограничили возможность использования карт, выпущенных российскими банками, за рубежом. А карты зарубежных банков перестали работать в РФ. Тогда услуги по приему платежей из-за границы в России начали предлагать сервисы Prodamus, Robokassa и PayBox.